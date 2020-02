Meerdere gewonden bij flatbrand in Rotterdam-Zuid

Acht mensen zijn naar het ziekenhuis vervoerd, waaronder een vrouw die in paniek vanaf de tweede verdieping van de flat was gesprongen. In totaal zijn 25 personen nagekeken door hulpverleners. Veel mensen hadden rook ingeademd. De hulpdiensten rukten massaal uit. Er zijn meerdere ambulances ter plaatse om de gewonden te behandelen. Bij de flat is een verzamelplek ingericht waar hulpverleners de slachtoffers behandelen. Het is onduidelijk hoe de gewonden eraan toe zijn. Ook een baby raakte gewond.



Overbuurman Melvin zag zijn buurvrouw uit haar flat springen. ,,Ik ben naar buiten gerend. Ik ken die mensen, dus ik wilde helpen. Samen met andere buren heb ik de kinderen opgevangen die ook uit het raam sprongen. De brand was ontstaan in de kelder. Ik zag de vlammen.’’