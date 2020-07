Meerdere tips over ontsnapte tbs’er, maar geen enkele leidde tot zijn aanhouding

Dit is de nieuwe Rotterdam­se columnist: Kind van Zuid met bewijs­drang

13:00 Als ‘kind van Zuid’ had Brenda Stoter Boscolo (36) vroeger geen benul van het dedain waarmee de linker Maasoever werd bekeken. Ze had er gewoon een leuke jeugd. En sinds een tijdje woont ze er ook weer. Want Rotterdam-Zuid blijft trekken. ,,Ik denk dat je dat gaat terugzien in mijn columns.” Die verschijnen vanaf morgen iedere woensdag in het AD Rotterdams Dagblad.