Meevallertje voor vrijwilligers songfestival: zij krijgen de kaarten die de minima niet hoeven

Ondanks dat niet alle vrijkaartjes van de hand zijn gegaan, spreekt wethouder Said Kasmi (D66, toerisme) van een succes. ,,Ik ben er trots op dat we zo veel Rotterdammers op deze manier blij hebben kunnen maken’’, zegt hij. ,,Dit is nooit eerder vertoond in de historie van het songfestival.’’

De bestuurder had zich bij het binnenhalen van dit muziekfestijn hardgemaakt voor deze constructie, omdat hij vindt dat álle Rotterdammers moeten kunnen meegenieten van deze happening. Er werd met man en macht gewerkt om de doelgroep te bereiken. Zo werd er een grote advertentie geplaatst in huis-aan-huisbladen, kwamen er billboards in de stad en werd er geflyerd bij voedselbanken. ,,Maar het kan natuurlijk goed zijn dat die mensen andere zorgen aan hun hoofd hadden.’’

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Said Kasmi bij een reclamebord voor de actie. © Gemeente Rotterdam

De gelukkigen die een gratis plekje in Ahoy hebben bemachtigd, kunnen zich opmaken voor een onbezorgd uitje. Openbaar vervoer wordt geregeld, evenals een hapje en drankje tijdens het programma. Bovendien mag iedereen een vriend, kennis of familielid meenemen. Dat geldt eveneens voor de ongeveer zeshonderd vrijwilligers die nu met de neus in de boter vallen. Daarmee zijn de 8500 gratis kaartjes op.

Toegankelijk

Ook Sietse Bakker, uitvoerend producent van het songfestival, is in zijn nopjes met het resultaat van de Rotterdamse inspanningen. ,,Geheel in lijn met ons thema Open Up willen we deze 65ste editie van het Eurovisie Songfestival voor iedereen toegankelijk maken. We zijn er trots op dat we met deze actie zo veel mensen het songfestival zelf kunnen laten beleven. Dat we ook onze vrijwilligers op deze manier blij kunnen maken, is de kers op de taart.’’