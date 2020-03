Megabrand in snackbar: vier gewonden, 25 woningen ontruimd

updateZeker 50 bewoners van de Schiedamseweg in Rotterdam-Delfshaven moesten de nacht elders doorbrengen vanwege een zeer grote brand in een snackbar. Bij de brand zijn vier gewonden gevallen. Enkelen van hen hebben rook ingeademd en moesten ter controle naar het ziekenhuis. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.

De veiligheidsregio Rijnmondveilig meldt dat in totaal 25 panden zijn ontruimd. De bewoners van de woningen boven en naast de snackbar konden vannacht niet terug naar huis vanwege rook- en waterschade. De brandweer is tot diep in de nacht bezig geweest met nablussen. Pas even na 05.00 uur werd het incident overgedragen aan de politie.

De brand was volgens de Veiligheidsregio, die onder andere verantwoordelijk is voor de brandweerzorg, lastig te bestrijden omdat het oude pand is ingeklemd tussen andere woningen. De brandweer stuurde een extra peloton van vier brandweerwagens naar de plek des onheils. De gemeente regelde een autobus om de geëvacueerde bewoners, van wie er veel in de Rosenveldtstraat wonen, op te vangen. Volgens getuigen is de één van de gewonden een man die boven de snackbar woonde en naar beneden sprong.

Zeker 50 mensen zijn opgevangen in een sportcentrum in Rotterdam. Bij de brand kwam veel rook vrij, wat voor overlast in de omgeving zorgde. Naastgelegen panden en de etages boven de snackbar zijn flink beschadigd door de rook en het water.

NL-Alert

De overheid stuurde even voor tienen een tekstbericht naar veel Rotterdammers, een zogeheten NL Alert. Het bericht zorgde bij diverse ontvangers voor verwarring omdat daarin werd gewaarschuwd uit de buurt te blijven van de Schiedamsedijk, een weg die zeker twee kilometer oostelijker in de stad ligt.

Tegen elven kwam nog steeds héél veel rook uit het pand. Tegen het advies in om binnen te blijven, trok de brand veel publiek. Sommige buurtbewoners hingen zelfs uit het raam om de bluswerkzaamheden te volgen.

Volledig scherm De omliggende woningen zijn ontruimd. © Media TV