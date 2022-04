Megajacht vaart door Rotterdam (en ja, deze past wél onder de Hef door)

Het grote schip bleef niet onopgemerkt bij Rotterdammers. Op Twitter vragen velen zich af of multimiljonair Jeff Bezos misschien de eigenaar is. De Amazon-oprichter laat in de zomer de Hef demonteren , zodat zijn megazeiljacht er onderdoor past. Het nieuws zorgde afgelopen februari voor een grote rel onder Rotterdammers.

Of dit megajacht ook gemaakt is voor Bezos, is niet bekend. Op Twitter gaat het gerucht dat het immense schip ook van een andere rijke Amerikaan kunnen zijn: Microsoft-oprichter Bill Gates. Anders dan bij de jacht van Bezos die in de zomer door Rotterdam gaat, hoefde de Hef in dit geval niet ontmanteld te worden. Het komt ook niet vaak voor dat het middenstuk van de brug eruit moet omdat een schip zó groot is. Scheepbouwers uit de regio leveren vooral motorjachten die wél onder de doorvaarthoogte van 45 meter doorpassen.