Meisje (13) liep weg van huis en werd ‘s nachts verkracht in park: politie deelt beelden van belager

Rommelige start van proef met deelscoo­ters in Capelle, gemeente vraagt bewoners om hulp

Het proefproject met het aanbieden van deelscooters in Capelle aan den IJssel kent een rommelige start. Al snel na de introductie in oktober bleek dat de elektrische tweewielers, net als in onder meer Rotterdam, op onjuiste wijze worden geparkeerd, tot ergernis van veel Capellenaren. Ook gaf het bedrijf GO Sharing vrijwel direct aan te stoppen in Capelle. De stad grijpt in en wil in elke buurt parkeervakken.

29 november