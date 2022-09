Meisje (15) na aanrijding met bestelbus op Botersloot zwaargewond in ziekenhuis

Overleden staatslei­der Gorbatsjov hielp Arjan Erkel bevrijden: ‘Hij had het aan mijn ouders beloofd’

Nu Gorbatsjov is overleden, zal de in 2002 ontvoerde Rotterdammer Arjan Erkel nooit meer precies te weten komen welke rol de voormalige leider van de Sovjet-Unie had bij zijn bevrijding. ,,Hij heeft destijds mijn ouders beloofd te helpen.”

2 september