Meisje (17) steekt vrouw in arm in Maassluis

Verdubbeling van buitenlandse studenten in Nederland

11:19 Het aantal internationale studenten dat een volledige studie doet in Nederland is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Er studeren nu ruim 80.000 buitenlandse studenten in Nederland. Het gaat in totaal om maar liefst 164 verschillende nationaliteiten. Dat blijkt uit onderzoek naar de ‘blijfkans’ van internationale studenten.