Meisje (2) verdrinkt in singel in Rotterdam-Beverwaard

Het slachtoffertje was met een ouder gezinslid in een speeltuin aan het spelen, toen ze even aan de aandacht ontsnapte en verdween. Een wijkagent die toevallig in de buurt was, werd omstreeks halfacht van de vermissing op de hoogte gesteld en sloeg vanwege het aanwezige water direct groot alarm in het nieuwbouwbuurtje.