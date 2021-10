Meisje (3) zwaargewond na aanrijding met auto in Rotterdam-Noord

Nauwelijks boetes meer voor hondenpoep, maar in grote steden zijn handhavers nog wel streng

21 oktober Handhavers delen nauwelijks meer boetes uit voor hondenpoep op straat. Als er al nog boetes worden uitgedeeld, dan is dat vooral in de grotere steden. Den Haag voert de lijst aan met bijna 1400 boetes in de afgelopen vijf jaar. In deze stad zijn eigenaren ook meer belasting gaan betalen voor hun viervoeter.