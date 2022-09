Meisje aangevallen en beroofd van haar tas in Rotterdam-Noord

Op jacht naar een Michelin­ster én werk en privé in balans: dit Rotterdam­se restaurant doet het

Je moet het maar durven, in deze onzekere tijd je halve restaurant verbouwen én een dag extra dichtgaan. Maar ‘voorzichtig’ komt in het woordenboek van de Rotterdamse chef-kok Marcel van Zomeren (58) niet voor. Hij legt juist nu de lat hoger én geeft zijn team - voor hetzelfde salaris - een extra dag vrij. Zijn IDRW is voortaan nog maar vier dagen per week open.

11:45