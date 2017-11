Meldpunt corruptie bij douane ingesteld

De drempel om misstanden aan de kaak te stellen, moet omlaag. Daarom zijn afgelopen jaar bij de douane workshops over integriteit gegeven. Bij grote zaken wordt op de dag van de aanhouding van een douanemedewerker het gehele kantoor geïnformeerd over de kwestie en wordt - als het niet indruist tegen het verdere onderzoek - met het personeel over relevante aspecten van de zaak besproken. De douane heeft geleerd van de affaire rond de douanier Gerrit G. (57) uit Kwintsheul, die scheepsladingen cocaïne doorliet voor drugscriminelen en er miljoenen euro's mee binnenharkte. Dat wordt geconstateerd in het rapport over het onderzoek naar corruptie in de rechtshandhaving dat in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie door de Universiteit Maastricht, de Open Universiteit en Avans Hogeschool is uitgevoerd.