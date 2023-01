Melief Bender, het oudste café van Rotterdam, gaat weer open: ‘We kunnen nu 100 jaar mee’

Ruim een jaar hebben ze er bij café Melief Bender naar uitgekeken. En maandag 16 januari is het zover. Dan gaat het ‘oudste café van Rotterdam’ weer open na een grootschalige renovatie. ,,We kunnen nu weer 100 jaar mee”, zegt een enthousiaste Robèr Willemsen, eigenaar van de bruine kroeg aan de Oude Binnenweg.

Eind 2021 gingen jullie dicht. Waarom heeft de heropening zo lang geduurd?

,,Eigenlijk zou de renovatie een half jaar duren vanwege paalrot, de fundering moest worden vernieuwd. Maar tijdens de werkzaamheden werden andere problemen ontdekt. De tussenvloeren moesten eruit vanwege corrosie en in de achterwand zaten scheuren. Steeds kwam er wat nieuws om de hoek kijken, maar nu kunnen we eindelijk weer open.”

Hoeveel zin heb je erin?

,,Ontzettend veel. Hier hebben we lang naar uitgekeken. En ook onze gasten. Die zijn al maanden bezig met de heropening. Soms kwamen ze alleen maar even langs bij onze tijdelijke miniatuurvariant in Café Visser, een paar deuren verder, om te vragen of we al wat meer wisten over een heropening.”

Wat voor reacties heb je gekregen nu de openingsdatum bekend is?

,,We krijgen dagelijks berichtjes van mensen die het café zo gemist hebben. Het is heel bijzonder. Ik sprak vorige week iemand erover. Die zei: ‘Wat ik het meest gemist heb, is niet per se Melief, maar vooral de mensen die ik er tegenkom’. In ons café zijn veel vriendschappen ontstaan, maar die spelen zich alleen daar af. Daarbuiten treffen ze elkaar niet.”

Wordt de heropening gevierd?

,,Jazeker, maar dat zal in februari en maart zijn. We willen eerst even kijken of alles goed functioneert, al gaan we er vanuit dat alles goed gaat. In februari en maart zullen we wat activiteiten organiseren.”

Wat kunnen gasten verwachten? Gaan jullie dingen anders doen vergeleken met vóór de sluiting?

,,Nou, omdat we toch bezig waren, hebben we achter de schermen alles vernieuwd en aangepakt. Maar de zaak blijft Melief. Dus die kop koffie, makkelijke hap en vooral de gezelligheid vind je hier nog altijd.”

