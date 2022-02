Menselijke uitwerpselen, broodrooster en bier: tegenover dure huizen slapen mensen in bosjes

VIDEO Telefoon­win­kel overvallen, daders mogelijk gewapend

Een telefoonwinkel aan de Franselaan in de Rotterdamse wijk Oud-Mathenesse is maandagmiddag overvallen. De politie is op zoek naar twee verdachten, die mogelijk gewapend zijn. Zij zijn na de overval met een nog onbekende buit op de vlucht geslagen. Vermoedelijk zijn zij in de richting van de Deensestraat gerend.

7 februari