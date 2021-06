‘Mensen hebben geen idee wat zeevarenden met de pandemie moeten doormaken’

Kapiteins houden in de Rotterdam­se haven soms stil dat zij zieken aan boord hebben

21 januari Schepen die Rotterdam aandoen, verzwijgen soms dat zij zieken aan boord hebben. Het afgelopen jaar is in een vijftal gevallen geconstateerd dat de kapitein meldde dat iedereen gezond is, maar bij controle bleek dat dit niet waar was. Vanwege de coronacrisis zijn de richtlijnen aangescherpt.