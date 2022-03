‘Mensen in rijke kustgemeenten drinken het meest’

Als we kijken naar gemeenten in onze provincie, zien we grote verschillen. In de gemeente Kaag en Braassem drinkt 9,2 procent overmatig, in Noordwijk 8,6 procent en in Albrandswaard 3,5 procent. Hoe kan dat?

,,Wat je ziet, is dat in rijke kustgemeenten het aantal overmatige drinkers hoger is. Noordwijk is bijvoorbeeld zo’n gemeente. Daar wonen oudere mensen met geld en tijd. Waarom in Albrandswaard zo weinig mensen drinken, vind ik moeilijk te verklaren.”