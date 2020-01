‘Mensen steken toch wel vuurwerk af of gaan met tegels gooien’

Nieuw record voor Roparun: zoveel teams staan er straks aan de start

21:15 Voor de estafetteloop Roparun 2020, die eind mei in Bremen en Parijs van start gaat en in Rotterdam finisht, hebben bijna 340 ploegen ingeschreven. Dat is een recordaantal voor het festijn voor het goede doel, zo heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt.