Mensen uit hele land melden zich om met olie besmeurde vogels te redden

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond neemt maatregelen tegen de drukte in Maassluis. Daar is het coördinatiepunt voor de met olie besmeurde vogels. Mensen uit het hele land melden zich om te helpen. ,,Dat is mooi, maar het moet geen chaos worden.”

Om die reden heeft de Veiligheidsregio Grip 1 ingesteld. ,,We hebben opgeschaald om het overzichtelijk te houden”, legt een woordvoerder uit. Gisteren werd Grip 1 uitgeroepen in de derde Petroleumhaven in de Botlek in Rotterdam nadat daar 200 ton stookolie uit een schip lekte. Dat noodsignaal wordt afgeroepen als de situatie zodanig ernstig is en alle hulpdiensten worden opgeroepen.

Vandaag, en de komende weken, wordt het water schoongemaakt. De olie kon deels tegen worden gehouden, maar een deel van de olie had zich al via de Nieuwe Waterweg verspreid. Daardoor zijn veel vogels, met name zwanen, besmeurd geraakt met de olie.

Het gaat om honderden dieren die met behulp van de brandweer, roeiers, dierenambulance en talloze andere instanties het water uit worden gehaald. Daarna worden ze naar Karel Schot Vogelklas gebracht in Rotterdam-Zuid. ,,We zijn aan het kijken naar een tweede optie, omdat daar niet genoeg plek is om alle vogels op te vangen”, zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio. Er wordt gekeken of er een tijdelijke plek in bijvoorbeeld Maassluis kan worden aangelegd of dat de dieren naar een andere, bestaande opvang worden gebracht.

Enorme aantallen

Ondertussen melden enorme aantallen mensen zich die willen helpen om de dieren te redden. ,,Ze komen werkelijk uit het hele land. Dat is hartstikke mooi en we zijn er blij mee, maar het moet geen chaos worden. Daarom is Grip 1 ingesteld. Zodat de hulpdiensten ter plaatse zijn en alles logistiek goed wordt geregeld.”