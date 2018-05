Met deze basketbaltruc scoort Rotterdamse gymleraar duizenden views

VIDEOTerwijl een basketbal in het net gooien voor sommigen al een hele klus is, besloot de Rotterdamse Sonny Seip de lat nog iets hoger te leggen. In een filmpje is te zien hoe de gymleraar meerdere keren vanaf de middenlijn achterstevoren de bal in de basket gooit. De video, die hij gisterenavond op de website Dumpert plaatste, is sindsdien al meer dan 120.000 keer bekeken.