Met deze hartverwarmende juichvideo steken Feyenoordsupporters hun helden hart onder de riem

Crowdfun­ding­ac­tie voor de Bijenkorf­steen geslaagd, ruim 50.000 euro ingezameld

Dankzij tweehonderd donateurs en een anonieme gift is de crowdfundingactie voor het terughalen van de Bijenkorfsteen geslaagd. De teller is uitgekomen op ruim 50.000 euro. ,,We zijn heel blij met dit resultaat en willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken,” laat het Historisch Genootschap Roterodamum, de organisator van de crowdfundingactie, weten.

16 mei