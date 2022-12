In de bijstand? Dan aan de slag in kinderopvang of op de tram: ‘Mensen moeten er wel zin in hebben’

Lachend: ,,Het zijn de lijnen zoals we die hier op de schoen hebben staan. Misschien niet het stukje waar jij op reist, maar alle metrolijnen staan erop. Dat maakt ’m zo bijzonder. De schoenen zijn wit ingevlochten, maar worden helemaal uit elkaar gehaald en met verschillende materialen weer opgebouwd. Ook de kleuren zijn helemaal in RET-huisstijl. De kleuren van onze metro’s en trams zijn terug te zien in de schoen. Bovendien hebben we in de lip van de sneaker ook nog de skyline van Rotterdam verwerkt.”

,,We proberen onze reizigers altijd iets extra’s te bieden. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van korting, maar nu wilden we kijken of we er nog een schepje bovenop konden doen. Toen dachten we: sneakers, dat is aantrekkelijk voor een jong publiek. Het is dus een aanvulling op het arrangement dat we al hebben. Zodra ergens een RET-logo op staat, zoals op een mok, vinden mensen dat heel erg tof, zo hebben we gemerkt. Dat in combinatie met de stad en iets heel exclusiefs zoals deze schoen die nergens anders te verkrijgen is, maakt dit een hele toffe actie.”