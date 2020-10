Met een half miljoen euro mikt streekproductenwinkel Rechtstreex op honderdduizenden klanten

Horeca-uitbater Marga (67) vreest voor einde van de buurtkroe­gen: ‘Doodzonde voor een wijk’

19 oktober Marga Versluis (67), eigenaar en tevens enig personeelslid van café Easy aan de Claes de Vrieselaan in Rotterdam-West, is bezorgd over de toekomst van de buurtcafeetjes in de stad. Weer op slot door corona en sinds 1 april van dit jaar - toen de horeca ook al dicht was - is zelfs een rookruimte in de kroeg verboden. ,,Ik ben bang dat de meeste zaken, geregeld familiebedrijven, het niet gaan redden en dat is doodzonde voor een wijk.’’