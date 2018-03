Met een video-sollicitatie werd Mourad wél uitgenodigd op gesprek

column Een kopje koffie met Vincent Karremans

10:14 Lange, jongensachtige vent, lichtblauwe ogen, opgestroopte mouwen, spijkerbroek. Hij geeft me bij binnenkomst in het koffietentje aan de Botersloot een grote glimlach. Dat valt mee. Ik had een plagerig stukje over hem geschreven en dan weet je dat er boze mails, apps of tweets komen. Maar nee, hij niet. Hij wilde alleen even samen koffie drinken.