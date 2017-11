‘Mét Goldman Sachs ligt weg open naar nieuw Feyenoordstadion’

Johan Derksen begint bluesclub in Rotterdam

19:51 Het is Johan Derksen gelukt Ringo Starr te strikken voor zijn jaarlijkse Holland International Blues Festival in Grolloo. ,,Een Beatle, in een weiland, achter het dorpscafé van een plaatsje met 700 inwoners. Niet verkeerd toch?’’, reageert sportjournalist Derksen tevreden.