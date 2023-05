Met haar felgekleurde wagen smokkelde G. tientallen uithalers haven in: ‘Werd gemarteld met staven’

Gedichten van Lois (32) worden bij mensen op hun armen en benen geta­toeëerd: ‘Maakt me zo trots’

Wie schrijft, die blijft; zo luidt het spreekwoord. Wanneer je woorden op een arm of been worden getatoeëerd, kun je erop rekenen dat jouw teksten in elk geval een leven lang meegaan. ,,Het is bizar, een groter compliment kun je niet krijgen”, zegt dichter Lois Kruidenier (32).