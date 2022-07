Met zijn speciale fiets laat Niels mensen kennismaken met cocktails: ‘Wilde altijd al ondernemer zijn’

Rotterdam­mer Pieter Zwart zet penthouse in Montevideo te koop voor ruim 1,8 miljoen euro

Coolblue-baas en Rotterdammer Pieter Zwart heeft zijn penthouse in de Rotterdamse woontoren Montevideo voor 1,8 miljoen te koop gezet. Dat meldt Quote. Het penthouse is maar liefst 260 vierkante meter en heeft een prachtig uitzicht over de stad.

