Metro schiet door stootblok in Spijkenisse; geen gewonden wel enorme ravage

OM eist na extra onderzoek zeventien jaar cel voor doodschie­ten van Coovery (30)

30 oktober Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep niet elf, maar zeventien jaar cel geëist tegen Luishen C. (34) uit Rotterdam, voor het doodschieten van de destijds 30-jarige Coovery Rosa. Volgens de aanklager is er geen sprake van doodslag, maar van moord toen Rosa op 11 april 2013 op de Pleinweg om het leven werd gebracht.