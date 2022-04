Metro tussen Beurs en Zuidplein rijdt weer volgens dienstregeling, grote storing voorbij

Maandagmorgen reden er even geen metro’s op het complete traject tussen Rotterdam Centraal en Slinge. Dat probleem was na anderhalf uur opgelost, maar de rest van de dag bleef er een technische storing tussen Beurs en Zuidplein. De RET zette pendelbussen in. Rond 18.45 uur begonnen de eerste metro’s op de lijnen D en E weer te rijden, om de 20 minuten.