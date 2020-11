Michael is één van de onmisbare schakels, voordat de krant op uw mat valt

Ik herken het van vroeger, zeg ik. Een foutje is soms zo gemaakt. Had ik daar de krant nou al bezorgd of niet en was het de goede? Je komt er pas achter als je er aan het eind eentje tekortkomt. Bezorgers zijn bevreesd voor klachten, weet ik. En voor honden achter de voordeur. Michael: ,,Ik leg ze ook uit dat ze geen overlast moeten veroorzaken. Niet dwars door een voortuin lopen, de brievenbus niet laten klepperen, maar ja, een brommertje maakt uiteraard wel geluid, daar kunnen we niet veel tegen doen. De meeste mensen zijn blij met de bezorging. Laatst hing er een briefje op een brievenbus: Bezorger bedankt!‘’ (Kleine hint: volgende maand komen onze bezorgers bij u langs om u fijne feestdagen te wensen...)



Het is bijna 06.00 uur. We zijn 56 bezorgers, vier koppen koffie en bijna tienduizend kranten verder. Michael pakt zijn telefoon. De laatste bezorger moet nog komen. ,,Hij neemt niet op, hij is vast onderweg.‘’ Zijn stapel kranten wordt buiten de loods gelegd, onder een afdakje, in het plastic. Die kranten lagen voor zevenen, zonder klachten en droog in hun Haagse bussen, hoorde ik later. Toen had Michael de deuren van zijn depot al gesloten. Met overvolle tassen was hij even na zessen vertrokken. Hij ging de wijk van zijn dochter bezorgen, 350 kranten. ,,Of ik nu te laat ben? Ben je gek. Zo gebeurd.’’