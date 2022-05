Michel (20) zat om de haverklap vast, totdat hij bij deze barbier zijn hart kon luchten

Met video/update In rustige straat Poortugaal wordt 's nachts woning onder vuur genomen: ‘Er gebeurt hier nooit wat’

Even na half 3 's nachts klinken er schoten in de Sleedoorn in Poortugaal. In de gewoonlijk zo rustige straat wordt een woning onder vuur genomen. Volgens een politiewoordvoerder raakte er niemand gewond.

28 mei