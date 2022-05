Michiel (32) raakte in ban van vrouw die tien jaar dood in haar huis lag: ‘Onbegrijpelijk drama’

Proef in Rotterdam met alarm slaan over buren in isolement

Wie zich zorgen maakt omdat hij zijn buurman of buurvrouw al even niet heeft gezien, kan tijdens een proef in het Rotterdamse Crooswijk alarm slaan bij Meld Isolement. Voorlopig moet de melding nog worden gedaan bij organisaties die actief zijn in de wijk, van de kerk tot de apotheek of thuiszorgorganisatie. ,,Maar in de toekomst wil ik dat bewoners ook direct kunnen melden,'' zegt wethouder Hugo de Jonge (zorg, CDA).

12 mei