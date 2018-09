Migranten in container belden politie na aanslaan koelmotor

,,Dit had vreselijk af kunnen lopen’’, zegt Wijbenga. De 18 waren in België in een container met chocolade geklommen en liftten zo achterop een vrachtwagen naar de Rotterdamse haven. Ze wilden naar het Verenigd Koninkrijk. Op het terrein van Rotterdam Shortsea Terminals (RST) in de Rotterdamse Waalhaven ging het mis. De koelmotor van de container sloeg aan en de migranten belden het noodnummer. Die vond ze door zendmasten uit te peilen. ,,Binnen twee uur nadat 112 was gebeld.’’

Vrije voeten

Het debat was aangevraagd door Leefbaar-raadslid Michel van Elck. Hij heeft het idee dat het aantal migranten dat via Rotterdam wil reizen toeneemt. Gemiddeld worden in en rond de Rotterdamse haven drie inklimmers per dag betrapt door de marechaussee en de douane, zegt Wijbenga. ,,De barrière is heel hoog in Rotterdam.’’ Volgens hem is geen sprake van toename van het aantal migranten in de haven. ,,Daar hebben we geen indicatie voor. Maar ik ben heel voorzichtig met statistiek.’’