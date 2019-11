Migranten proberen van alles om naar Engeland te komen (en soms gaat dat best knullig)

Halloween­tocht 's-Gravendeel chaotisch verlopen: gewonden, veel overtredin­gen én bekeurin­gen

14:14 De scootertocht van de jongeren in ’s-Gravendeel is rumoerig verlopen. De politie is teleurgesteld in de samenwerking met de dorpsjeugd, zegt teamchef Peter de Vos van het basisteam Hoeksche Waard. ,,We hadden er meer van verwacht.’’