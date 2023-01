Mijn buikpijn tijdens een van de Stadsgesprekken kwam niet alleen van de pizza

Agenten verrichten glibberige aanhouding in Ridderkerk: ‘We zaten volledig onder de modder’

Politieagenten in Ridderkerk hebben vannacht moddervoeten gekregen na een glibberige aanhouding. Zij pakten twee Rotterdammers op die zich schuilhielden in een modderig veld. De twee mannen van 42 en 41 jaar oud werden even daarvoor op heterdaad betrapt op het stelen van jerrycans met daarin gasolie.

19 januari