Mijn huisbaas was als een moeder voor me, maar het raadslid dat huisjes melkte zat er anders in

MET VIDEO Omgevallen kaars veroor­zaakt uitslaande brand in flatwoning Overschie

Een flatwoning aan de Eskampstraat in Rotterdam-Overschie is zondagochtend zwaar beschadigd geraakt door een brand. De brand ontstond rond 06.00 uur toen er een kaars om viel in de slaapkamer en terecht kwam in het bed. Het bed vloog hierdoor in brand, waarna het vuur al snel oversloeg naar de rest van de woning.

15 januari