'Mijn overleden man was tijdens de hele marathon bij me'

Op de aanhoudende klanken van You Never Walk Alone met vlak achter haar de bezemwagen en een motorpeloton met loeiende sirenes, de lucht vol oranje confetti, legde Marian de Jong de laatste meters van de Rotterdam Marathon af. Genietend van het moment. Aan haar hand haar kleinkinderen Juul en Fien (beiden drie jaar). ,,De toeschouwers gingen helemaal uit hun dak voor me. Ik ben nog nooit zo enthousiast begroet. Dat gaf me kracht.''



Burgemeester Aboutaleb reikte haar bij de streep twee medailles uit: één voor haar, en één voor haar overleden echtgenoot Hans. ,,Ik heb ze binnen, voor mijn man'', zei ze daarna blij. De Keniaan Kenneth Kipkemoi, die uren eerder als allereerste gefinisht was in 2 uur, 5 minuten en 44 seconden, begroette haar. Marians tijd was 6.04.30. ,,Gefeliciteerd, jongen'', zei de Dordtse spontaan tegen hem. ,,Beautiful'', noemde ze zijn tijd. ,,We are both champions.''