Milan (6) is nog niet één keer op tijd op school gekomen dit jaar, want leerlingenvervoer kwam niet

Man moet urenlang wachten, taxichauf­feur rijdt voor z'n neus weg: 'Bedrijf moet zich schamen’

Het had een leuke dag in MiniWorld Rotterdam moeten worden voor de trouwste bezoeker van het miniatuurmuseum: de stad voor de 1886ste keer in het klein zien. Maar toen de zeventiger met taxibedrijf Trevvel terug wilde naar de psychiatrische kliniek, ontstond er een pijnlijke situatie. Voordat de man, die slecht ter been is en met een looprek loopt, de taxi kon bereiken, reed die alweer weg. MiniWorld-directeur Marc van Buren is woest: ,,Zo ga je niet met onze bezoekers om.”

12 juni