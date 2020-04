Milieuclub stapt naar de rechter om stikstofuitstoot op Rotterdam The Hague Airport

Hoewel Rotterdam The Hague Airport (RTHA) de milieuwet overtreedt, wil minister Carola Schouten de luchthaven niet beboeten. Mobilisation for the Environment (MOB) vindt het onbestaanbaar en stapt naar de rechter. Voor juridische bijstand is al bijna 14.000 euro ingezameld.

De Nijmeegse milieuorganisatie MOB ontdekte vorige jaar dat de meeste vliegvelden in Nederland niet over een verplichte natuurbeschermingsvergunning beschikken. Die is nodig vanwege de stikstofuitstoot van het vliegverkeer. De milieuclub stelde de zaak aan de kaak bij milieuminister Schouten en kreeg gelijk: RTHA is in overtreding. Tegelijk geeft de bewindsvrouw de luchthaven tot 1 oktober de tijd om de vergunningen alsnog aan te vragen.

Schouten vindt het ‘onevenredig’ om nu al op te treden, onder meer omdat het vliegveld internationale verplichtingen is aangegaan om een bepaald aantal vluchten af te handelen. Volgens de minister is het bovendien de vraag of het aantal vluchten door de vergunning wel omlaag moet. ,,De verwachting voor 2020 is dat het aantal vliegtuigbewegingen veel lager zal zijn dan in voorgaande jaren gezien de wereldwijde terugloop als gevolg van het coronavirus”, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Stikstof

De MOB is ervan overtuigd dat Rotterdamse luchthaven te veel stikstof uitstoot en dat het aantal vluchten moet worden beperkt om binnen de milieuwet te blijven. ,,Daarom willen we de zaak aan de rechter voorleggen”, verklaart de organisatie. Voor het inhuren van juristen is wel 20.000 euro nodig, geld dat de milieuclub niet in kas heeft. Daarom is een inzameling begonnen die inmiddels bijna 14.000 euro aan giften heeft opgeleverd.