Militair aangehouden die waardevol schilderij uit Rotterdamse kazerne stal

Aangehou­den man in drama Insulinde­straat verdacht van moord of doodslag

1 september De 39-jarige man die zaterdag is aangehouden na de dood van een 36-jarige vrouw in de Insulindestraat in de Rotterdamse wijk Bergpolder wordt verdacht van moord of doodslag. De man is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.