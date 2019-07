Miljoen euro cash en 50 kilo drugs afgepakt na tip van Capellenaar

Verdachte van gooien baby vanaf balkon in Ridderkerk geeft vrouw de schuld

14:43 Niet de 41-jarige Mohamed el K. zou in januari zijn 1-jarige zoontje van de eerste verdieping van een flat in Ridderkerk hebben gegooid, maar de moeder zou dat in scène hebben gezet. Dat stelde zijn advocaat tijdens een niet-inhoudelijke zitting in de zaak voor de rechtbank in Dordrecht.