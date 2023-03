Miljoenen om kinderen uit handen van criminelen te houden: ‘Deze kwetsbare minderjarigen zijn slachtoffer’

Unieke school in Schiedam wordt gefinan­cierd met geld van bekende huisjesmel­ker en oplichter

Schiedam krijgt een bijzondere school, gefinancierd door een bekende huisjesmelker en oplichter uit Den Haag. Jongeren kunnen in de leerwerkplaats De Steigers op praktische wijze leren hoe ze spullen repareren. Het is voor het eerst in Nederland dat geld dat van criminelen is afgepakt op deze manier wordt gebruikt.