Miljoenen streams én vijfde album voor Rotterdamse rapper Kevin: ‘Hier werkte ik de laatste 10 jaar voor’

Ondanks corona was voor Kevin de Gier (27) het afgelopen jaar zijn meest succesvolle tot nu toe. De songs van zijn vorige album Animal Stories (2020) haalden 153 miljoen streams, hij won dit jaar een Edison Hiphop en zijn nieuwe album doet het ook uitstekend op Spotify. Niemand kan meer om het succes van de Rotterdamse rapper heen. In Hotel New York in zijn woonplaats lijkt hij rustig onder al dit succes. Hij praat ook rustig, precies zoals hij rapt. Hij vertelt over de relatie met zijn moeder, over hoe het leven is gelopen en over zijn liefde voor rappen en het label Rotterdam Airlines.