Miljoeneneis van Feyenoord valt in goede aarde: 'Nu poot stijfhouden'

Rotterdam van toen Raadplaat: wat zien we hier?

11:09 Het is feest mensen en er wordt gelachen. Door die meneer met de zwarte hoed (wie is dat?) en al de sfeervol uitgedoste kinderen eromheen. Het lijkt erop of er iets wordt geopend, maar pint u ons er niet op vast. Aan u de eer: waar is dit, wat gebeurt hier, wie staan daar allemaal? Alle remmen los dus! Schrijf allen en schrijf vooral lang!