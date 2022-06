Miljoenenprijzen voor zes wetenschappers, onder wie EUR-hoogleraar Thea Hilhorst

VIDEO/UPDATE Medewerker zwaarge­wond na steekpar­tij in zorginstel­ling: ‘Hij had bloed in zijn gezicht’

Bij een psychiatrische instelling in Rotterdam is een medewerker, een 25-jarige man uit Spijkenisse, woensdagochtend zwaargewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte, een 73-jarige cliënt van de instelling, is opgepakt. ,,Uit alle hoeken en gaten zag ik politie komen.”

