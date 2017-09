Miljoenenstrop voor Rotterdam na fiasco met nieuwbouw school

De gemeente stopt met het experimentele houten schoolgebouw en schakelt over op een volledig nieuw ontwerp. Dat laat de bouwwethouder Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) weten in een brief aan de gemeenteraad.



Een deel van de houten school was al eerdere gedemonteerd omdat het bouwsel grote gebreken vertoonde. De nog overgebleven betonnen constructie, bedoeld voor de gymzalen, wordt eveneens afgebroken zodat het terrein bouwrijp kan worden opgeleverd. ,,Het college betreurt de wijze waarop het proces is verlopen, de vertraging van de realisatie van de school en de grote financiële schade’’, aldus Simons.



De problemen met de houten constructie kwamen aan het licht in 2016, enkele maanden voor de geplande opening van de basisschool. De gemeente liet de bouw stilleggen omdat muren, kozijnen en vloeren schots en scheef zouden staan. De gemeente wilde de drie verdiepingen afbreken, maar de aannemer Van Deelen (inmiddels failliet) bestreed dat er grote bouwfouten waren gemaakt.