Miljonair Mike de W. blijft nog tot na de jaarwisseling in de cel, ook neef zit vast: ‘Onderzoek in volle gang’

Gemeente Rotterdam mag Uber Eats verbieden om folders met adres erop in brievenbus­sen te gooien

De gemeente Rotterdam mag platformbedrijf voor bezorgmaaltijden Uber Eats verbieden om reclamedrukwerk in brievenbussen van bewoners van de stad te gooien als er geen Ja/Ja-sticker opgeplakt is. Dat schrijft de Raad van State in een woensdag gepubliceerde uitspraak.

14:51