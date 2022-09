Minder celstraf voor Glenn A. na doden van geliefde: rechter wil dat hij eerder aan tbs begint

A. werd in de zomer van 2020 veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging. Die straf kreeg hij voor het doodsteken van zijn ex-vriendin Lisa. A. had moeite met de tbs-maatregel en ging in hoger beroep.

Dat diende begin deze maand. De zaak kreeg een opvallende wending: A. vond, na het aanhoren van twee experts, dat hij tóch tbs met dwangverpleging zou moeten krijgen.

De deskundigen schetsten een ontluisterend beeld van zijn psyche. Ze vertelden dat de problemen rond A. - die kampt met ADHD, stoornissen en middelen gebruikt - zo complex zijn dat ze elkaar alleen maar versterken. Ze noemden de geboren Vlaardinger, die vóór de steekpartij al een strafblad van 26 pagina’s had, een ‘speelbal van zijn eigen innerlijke chaos’.

Drugsgebruik

Een chaos die volgens deskundigen ook op de fatale avond in 2019 een rol speelde. A., net terug van een weekend vol drugsgebruik met de motorclub, was toen angstig: hij had geld gestolen en vreesde voor wraak.

Quote In een fractie van een seconde besefte ik dat het Lisa was. Toen ik mes uit haar trok, knapte er iets in me. Pas na twee dagen was ik meer normaal Glenn A.

Urenlang keek hij met Lisa door het raam van haar woning. Toen A. gerommel aan de deur hoorde, besloot hij met twee messen naar buiten te gaan. In het halletje bij de voordeur ging het vervolgens mis: hij zag een schim en stak direct. ,,In een fractie van een seconde besefte ik dat het Lisa was. Toen ik mes uit haar trok, knapte er iets in me. Pas na twee dagen was ik meer normaal.”

‘Ik hou nog steeds van haar’

Zijn spijt is groot, vertelde hij twee weken geleden. ,,Ik hou nog steeds van haar. Ik kan het geen plekje geven, wíl het geen plekje geven.”

Het Haagse gerechtshof oordeelt nu dat A., gezien zijn houding, sneller aan zijn behandeling moet kunnen beginnen. Dat heeft ‘meer belang’ dan een langere celstraf, vindt het hof.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.