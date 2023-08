Minder festivals is het laatste wat Rotterdam nodig heeft. Integendeel, we hebben er juist meer nodig

Char­les-Andreas Brym krijgt serieuze kans bij Sparta: ‘Goed om twee typen spitsen in je selectie te hebben’

Het gebrek aan extra opties in de voorhoede was vorig seizoen bij Sparta misschien wel het grootste mankement. Daarom is trainer Jeroen Rijsdijk op dit moment zo content dat hij behalve Tobias Lauritsen óók Charles-Andreas Brym kan opstellen.