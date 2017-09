Minderjarigen aan de wandel met nepwapens

Agenten waren snel ter plekke om het tweetal te kunnen betrappen op het bezit van verboden wapens. Bij controle bleek ook de andere knaap een pistool op zak te hebben. In beide gevallen was sprake van namaak, maar omdat nepvuurwapens in Nederland niet zijn toegestaan, werden de twee aangehouden.

Over de leeftijd van de jongens is niets bekend gemaakt. De politie meldt wel dat het om minderjarige verdachten gaat. Onduidelijk is of ze later op de dag zijn heengezonden of dat ze een nachtje bij de politie mochten blijven.