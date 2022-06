Minister De Jonge is op de Caribische eilanden en Tim Hofman wint Nipkowschijf met BOOS-uitzending

Presentator Tim Hofman, geboren in Vlaardingen, heeft gisteravond een grote prijs in de wacht gesleept: de Zilveren Nipkowprijs. Dat deed hij met de uitzending van het BNNVARA-programma BOOS over The Voice of Holland. ‘Zolang mensen zich veilig genoeg voelen om hun verhaal te doen en er tijdens een ministerraad paniek uitbreekt als wij voor de deur staan, drijft ons piratenschip de goede kant op’, schrijft Hofman op Instagram. ‘We zagen met alle liefde aan de poten van de macht.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tim Hofman (@debroervanroos) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stylist Fred van Leer heeft het naar z’n zin tijdens deze zomerse dagen, blijkt uit een video die hij gisteren plaatste. ‘Een filter en plezier voor 100’, schrijft hij erbij. Dat Van Leer een kampioen is in mensen aan het lachen brengen, moge duidelijk zijn.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Fred van Leer (@fredvanleer) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het is geen geheim meer dat Davina Michelle een mooie stem heeft. Voor de luisteraars van de ‘Foute 1500’ van Qmusic vertolkte ze gisterochtend het nummer ‘Oops! I did it again’ van Britney Spears. En daar word je stil van!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Davina Michelle (@davinamichelleofficial) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Robin van Persie stond - niet geheel onverwacht - afgelopen week op het voetbalveld. Dit keer voor het toernooi, vernoemd naar hemzelf: Robin van Persie Tournament. De jongste spelers van enkele van de grootste clubs van Europa namen het tegen elkaar op. ‘Fantastische teams, prachtig weer en uitstekende vrijwilligers maakten het tot een top toernooi’, schrijft de oud-Feyenoorder op Instagram.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Robin van Persie (@robinvanpersie) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Influencer Sarah van Soelen plaatste een ontroerende video op haar Instagrampagina. Ze is met haar zus Julia van Soelen naar het oude huis van hun overleden opa, oma en tante gereden om de hortensia’s te plukken. ‘Ik had aan de lieve mensen die er nu wonen gevraagd of ik nog een keer hortensia’s en rozen zou mogen plukken en dat kon zeker’, schrijft Sarah. ‘Het was altijd een paradijs vol liefde, warmte en geluk. Dit was een mooi moment voor ons, maar ook zeker een moment met een traan.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 𝑺𝒂𝒓𝒂𝒉 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒂 (@sarahvansoelen) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

En tot slot: Hugo de Jonge. De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening was afgelopen week op bezoek in Caribisch Nederland met staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra Van Huffelen. Ze spraken daar met verschillende mensen over de woningopgave op de eilanden Saba, Sint-Eustatius en Bonaire. ‘We zetten onder andere in op de bouw van sociale huurwoningen en een betere inrichting van de ruimte’, schrijft de minister.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door hugodejonge (@hugodejonge) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.